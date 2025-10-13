Grande festa per i cento anni di Antonia Cuccuru , vedova Ruggiu , affettuosamente conosciuta come tia Tottoia . Nata il 13 ottobre 1925 , ha sempre vissuto nel suo paese natale, dove è diventata un punto di riferimento per la comunità. Sposata con Natalino Ruggiu , minatore e poi contadino, è rimasta vedova nel 2011 . Madre di cinque figli, di cui uno scomparso prematuramente, ha oggi 10 nipoti e 9 pronipoti .

Donna di grande forza fisica e morale, ha dedicato la sua vita alla famiglia. Instancabile casalinga, ha sempre preparato pane, formaggio e dolci, si è cimentata nel cucito e ha lavorato nei campi quando necessario.

La giornata di festa è culminata con un messaggio di ringraziamento e la consegna di una targa da parte del sindaco Massimo Falchi , in un momento di profonda emozione e condivisione per tutta la comunità.

