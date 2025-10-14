Finestre aperte per far arieggiare gli ambienti, operai che caricano su un furgone tutta l'attrezzatura che ha preso fuoco e che è ormai da buttare, e nessuna linea telefonica attiva. Questo è il motivo per cui tutte le attività del Comune sono attualmente bloccate.

Questo è lo scenario che si presenta oggi al palazzo di piazza Eleonora d'Arborea, dopo che ieri un incendio, fortunatamente domato in poco tempo, ha invaso la sala dei server, al primo piano. Ieri si pensava che il corto circuito fosse stato generato da un computer rimasto acceso dopo la chiusura dell'attività lavorativa e il termine dell'orario di lavoro dei dipendenti. I tecnici stamattina hanno invece appurato che tutto è partito da un gruppo di continuità, l’incendio poi ha investito i server.

Ha coinvolto e bruciato totalmente anche un condizionatore. I tecnici hanno fatto sapere inoltre che fortunatamente nulla andrà perso in quanto non sono state compromesse le parti di memoria e l’archiviazione. A notare il fumo che usciva da una finestra sono stati alcuni passanti, che hanno poi dato l'allarme. Per fortuna, sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco. Ora i tecnici sono al lavoro per far ripartire la macchina amministrativa.

