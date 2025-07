Poste Italiane a Cabras ha installato la prima colonnina per la ricarica di auto elettriche. Collocata nell’area esterna di pertinenza dell’ufficio postale, è accessibile a tutti i cittadini, anche se non clienti di Poste, 24 ore su 24. L’iniziativa rientra nel progetto aziendale Polis – “Casa dei Servizi Digitali”, che ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti. Il programma di installazione delle colonnine di ricarica passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, con il quale ogni comune interessato potrà fornire, senza alcun onere a carico dell’amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile.

In provincia di Oristano sono già state installate e predisposte per essere prossimamente attivate ulteriori 20 colonnine in 15 località del territorio, per un totale di 40 punti di ricarica disponibili. “Con questa ulteriore iniziativa il Gruppo Poste Italiane - si legge in una nota - conferma il suo impegno alla sostenibilità attraverso azioni concrete puntando all’utilizzo di energie rinnovabili per gli edifici e per la flotta aziendale e dimostrando ancora una volta di essere al servizio dell’Italia, creando valore per le comunità territoriali e nell’interesse del sistema Paese”.

© Riproduzione riservata