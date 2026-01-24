In Sala Giunta, circondato dagli amministratori comunali e dai dipendenti, si è tenuto questa mattina l’incontro tra il Consiglio comunale di Cabras e l’Arcivescovo di Oristano, Monsignor Roberto Carboni, in occasione della conclusione della visita pastorale che ha coinvolto l’intera comunità negli scorsi giorni.

All’appuntamento hanno preso parte anche i dipendenti comunali, il parroco di Cabras don Giuseppe Sanna e il parroco di Solanas don Maurizio Spanu. «È stato un momento di confronto intenso e costruttivo, durante il quale sono emerse le sfide di una comunità in crescita, che necessita di una gestione equilibrata delle risorse generate da un territorio ricco di potenzialità», ha fatto sapere il Comune con una nota.

«Nel corso dell’incontro si è parlato delle esigenze dei giovani, ma anche della presenza crescente di una popolazione anziana che richiede attenzione e servizi di assistenza adeguati. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e il mondo ecclesiastico, già avviata e operativa, sarà ulteriormente rafforzata, con l’obiettivo di individuare insieme risposte sociali e territoriali efficaci per la comunità».

© Riproduzione riservata