Nuove regole nel centro storico di Cabras.

Al via l’estensione dell’area pedonale. A partire da oggi, dalle 19 alle ore 3 del mattino, anche nella piazza Vittorio Emanuele III la circolazione sarà consentita solo ai pedoni e alle biciclette. Il periodo di validità del provvedimento è quello prettamente estivo, compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

«Con l’approssimarsi della stagione estiva - ha affermato il sindaco Andrea Abis - entra nuovamente in vigore il provvedimento che abbiamo avviato lo scorso anno, che vieta la circolazione delle automobili nelle piazze centrali della cittadina durante le ore serali e notturne. In questo modo si garantisce ai cittadini e ai visitatori di poter fruire del centro storico e delle attività ricettive, come è opportuno che avvenga in tutte le località turistiche».

Chi non rispetta le regole rischia la sanzione.

