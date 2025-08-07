Nuovo appuntamento domani venerdì 8 agosto alle 22.15 in piazza Martiri della Libertà che si trasformerà in un’arena sonora grazie alla seconda edizione di “Istadi Mogoro Summer Fest”, il festival musicale dedicato alle nuove sonorità dell’isola. Sul palco, davanti alla Fiera dell’Artigianato, si alterneranno tre band rappresentative del panorama musicale sardo contemporaneo.

Ad aprire la serata saranno i Balentia, duo rap composto da Su Maistu e Lepa, affiancati dallo storico Dj Zep. Con un repertorio che spazia dai classici come Gentixedda e Centeunu a brani più recenti come Nieddu e L’occasione, promettono uno show tra memoria, impegno e freestyle.

Seguiranno i Basaltic Plateau, trio sperimentale dalle influenze stoner, noise e psichedeliche. Maurizio Cau, Roberto Loscerbo e Marco Serra condurranno il pubblico in un viaggio tra suoni apocalittici e paesaggi immaginari.Chiuderanno la serata gli Ugly Sounds, eredi spirituali dei Rippers, con un garage-punk ruvido e viscerale, tra istinto primordiale e agitazione sonora.

