La Cantina Contini 1898, fondata nel 1898 da Salvatore Contini e Anna Maria Dessì, è stata insignita del prestigioso premio Eccellenze Italiane 2025, riconoscimento che celebra le storie esemplari del panorama imprenditoriale, culturale e artistico italiano. Il premio riconosce alla cantina di Cabras un percorso imprenditoriale di oltre un secolo caratterizzato da eccellenza qualitativa, passione familiare e profondo legame con il territorio. “La Cantina Contini 1898 - si legge nella nota che motiva la selezione italiana - da più di un secolo primo e storico baluardo dell'enologia sarda, rappresenta un esempio fulgido di successo imprenditoriale e tutela del territorio". Nell'assegnazione del premio sono stati considerati tre parametri: la capacità di rinnovarsi con successo generazione su generazione (attualmente la quarta), il forte legame con il territorio e la valorizzazione culturale di Cabras e la qualità dei vini. Otto le eccellenze italiane riconosciute dal mondo dello sport e delle arti, passando per l'enogastronomia, che verranno presentate il 10 ottobre dallo chef stellato Heinz Beck e dal fondatore del premio, Piero Muscari, durante la cena di Gala dedicato ad Eccellenze Italiane che si terrà a La Pergola di Heinz Beck (tre stelle Michelin) al Rome Cavalieri Waldorf Astoria. “Questo riconoscimento è una grande soddisfazione per tutta la nostra famiglia, che da quattro generazioni porta avanti la cantina con passione e impegno - dice con soddisfazione Alessandro Contini, presidente della Contini 1898. - È anche un riconoscimento alla Sardegna, alla sua cultura e alla sua enologia: i nostri vini raccontano il territorio e la sua identità più autentica, che continueremo a valorizzare e valorizzare con dedizione custodi”.

