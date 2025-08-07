Un'auto ha preso fuoco sulla statale 131, all'altezza di Bauladu in provincia di Oristano. Le fiamme hanno avvolto la vettura, con la necessità di bloccare temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni della Carlo Felice.

Sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in sicurezza e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Il traffico è deviato al km 103,900 sulla strada complanare Est, per poi rientrare sulla statale 131 al km 107. I mezzi pesanti sono stati invece deviati lungo la complanare Ovest.

