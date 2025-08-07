Cagliari, parcheggio cancellato in via Roma: Comune condannatoLa bocciatura dell’opera decisa nel 2012 dalla Giunta Zedda costerà circa un milione
A conti fatti potrebbe sfiorare il milione di euro la cifra che il Comune dovrà pagare al Consorzio nazionale cooperativa di produzione e lavoro "Ciro Menotti" per quella che i giudici hanno rilevato essere stata, di fatto, una ingiustificata rescissione unilaterale del contratto d'appalto per la realizzazione di una parcheggio interrato nell'area portuale di via Roma, poi archiviato e infine sostituito dal nuovo viale ideato dall'archi-star Stefano Boeri.
Con una sentenza appena depositata dalla Corte d'appello di Cagliari, l'Ente è stato condannato a pagare 582.734 euro, oltre interessi a far data dal 18 aprile 2018, alle imprese che avevano vinto l'appalto.
È stata di fatto riformata la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al Comune.
