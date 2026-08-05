Cabras, in arrivo le borse di studio per gli studenti meritevoliIl Comune ha approvato la graduatoria. La consultazione è possibile sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente
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Ancora qualche settimana e gli studenti meritevoli riceveranno la borsa di studio. È stata approvata dal Comune di Cabras la graduatoria provvisoria per l'assegnazione delle borse di studio per merito destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, riferite all'anno scolastico 2025/2026.
La pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente sarà continuativa, per dieci giorni consecutivi. Al fine di consentire agli interessati la presentazione di eventuali osservazioni o istanze di riesame, da trasmettere in forma scritta all'Ufficio Protocollo del Comune di Cabras entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online, con l'indicazione delle motivazioni poste a fondamento della richiesta.
Come fa sapere il Comune, il decorso il termine di pubblicazione si procederà con successivo provvedimento all'approvazione della graduatoria definitiva e all'adozione degli atti necessari per il riconoscimento del beneficio agli aventi diritto.