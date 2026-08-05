La direzione generale della Asl 5 di Oristano comunica che è stato avviato un processo di riorganizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, una delle principali interfaccia con il cittadino, che necessitava, per l’azienda, di una profonda revisione.

La direttrice generale Grazia Cattina spiega: «Il programma di cambiamento organizzativo è stato finalizzato a migliorare la capacità di ascolto e di risposta da parte dell'azienda sanitaria oristanese. Oltre che verificare e disporre affinché sia ​​assicurato al meglio il funzionamento dell'Urp, quale organismo di riferimento per le problematiche legate al diritto all'informazione, alla comunicazione interna e all'accesso ai documenti e informazioni da parte di soggetti esterni, è atteso un cambio di passo nella gestione delle segnalazioni che si vuole diventino uno strumento efficace di miglioramento dei servizi aziendali».



Intanto, è stata operata una prima semplificazione: il cittadino, indipendentemente dalla sede di residenza, può inoltrare le segnalazioni ad un unico indirizzo e mail: urp@asloristano.it. Tale indirizzo è presidiato da operatori specificatamente incaricati così da assicurare una tempestiva presa in carico delle segnalazioni e conseguente gestione, con, al momento, la diretta supervisione dalla direttrice socio sanitaria.

La stessa direttrice generale ha annunciato: «I passaggi successivi previsti dovrebbero consentire una interfaccia con i cittadini in tutte le Case della comunità ed una integrazione con il sito web istituzionale, principale strumento di comunicazione dell'amministrazione, che si vuole dotare di funzionalità interattive in grado di raccogliere domande e richieste dei cittadini, da trasmettere nel flusso informativo gestito dall'Urp». La direzione generale invita inoltre i cittadini, che potrebbero avanzare suggerimenti e proposte su ulteriori modalità di comunicazione con l'Urp a scrivere sempre alla mail urp@asloristano.it.

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