Non ci sarà nessuna manifestazione di protesta, come lo scorso anno.

L’evento però è stato promosso anche per ricordare ancora una volta che il Comune di Cabras è in attesa di poter realizzare la pista ciclabile che collega il paese lagunare alla borgata marina di Torre Grande e quella di San Giovanni di Sinis. Infrastruttura finanziata dalla Regione ma poi bloccata dalla stessa per questioni ambientali. Torna il tradizionale appuntamento del primo maggio con la “Ciclopedalata del Sinis”, proposto dall’amministrazione comunale: è uno degli eventi più attesi dalle famiglie e dai giovani di Cabras e Solanas.

«Vivremo una giornata speciale a passo lento a contatto con la natura, percorrendo in bici un territorio ricco di bellezza ambientale e di paesaggi – afferma il sindaco Andrea Abis -. Vogliamo però rilanciare con convinzione la necessità che siano realizzate le infrastrutture ciclabili che migliorino la qualità della vita dei nostri cittadini, grandi e piccoli, e promuovano la fruizione turistica di questa terra. Su questo siamo determinati e continueremo a lavorare fino a raggiungere l’obiettivo».

La giornata di festa inizierà in piazza don Sturzo per le iscrizioni alla manifestazione. Sono stati più di trecento i partecipanti all’edizione dello scorso anno e quest’anno si attendono altrettante persone, tra famiglie e bambini.

«In questi anni ci siamo impegnati affinché Cabras rientrasse fra le destinazioni scelte da chi vive la filosofia del viaggio sulle due ruote come stile di vita - ha detto l’assessore alla Sport Carlo Trincas - La ciclopedalata resta un appuntamento immancabile, che unisce lo sport alla socialità, aprendo le porte a una stagione che promette numeri importanti sul versante delle presenze».

Il programma prevede l’incontro alle 8 per le procedure di iscrizione e la consegna delle magliette ai partecipanti. A seguire, alle 9.30, ci sarà la partenza del gruppo. Una volta arrivati a San Giovanni i partecipanti saranno liberi di scegliere come trascorrere la permanenza nella borgata. Alle 17.30 è previsto il ritrovo nella piazza centrale di San Giovanni per il rientro del gruppo verso Cabras. L’evento è aperto a tutti, anche ai non residenti. I bambini al di sotto dei dodici anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

