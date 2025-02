Il primo scoglio è stato superato. Il ministero dell’Ambiente ha accettato di incontrare i ricciai di Cabras, assieme agli amministratori comunali.

Il faccia a faccia è in programma per martedì 25 febbraio alle 11,30, a Roma. Gli operatori avranno quindi l’occasione di chiedere di persona di poter immergersi all’interno dell’Area marina protetta, specchio d’acqua dove non possono raccogliere i ricci ormai da cinque anni a causa dei pochi esemplari rimasti. Così dicono i risultati anche dell’ultimo monitoraggio effettuato dai biologi del centro marino.

Oppure di avere in cambio un indennizzo, visto il divieto di raccolta imposto in tutta l’Area Marina protetta del Sinis. Richiesta che in realtà era stata fatta già in passato. Ora non rimane che attendere le risposte.

