Il Comune di Cabras ritenta. Con un secondo avviso pubblico, visto che il primo non aveva riscosso un grande successo, tenta nuovamente di vendere i beni di proprietà dell’amministrazione inutilizzati da tempo. Nell'elenco ci sono diversi autocrati, uno scuolabus, una cippatrice e altro ancora. Come fa sapere il Comune, i beni sono in vendita nello stato di fatto e vale la modalità del visto e piaciuto.

Mentre tutte le spese di smontaggio, rimozione, carico e trasporto sono a carico dell’acquirente. I soggetti interessati possono visionare i beni prendendo un appuntamento con i dipendenti dell’Area 4 all’indirizzo email paesaggio@comune.cabras.or.it. Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse utilizzando i modelli presenti nel sito del Comune entro il 19 maggio.

L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economica più vantaggiosa per l’amministrazione. L’obiettivo del Comune di Cabras è quello di liberare spazi nel cantiere comunale di via Emilia, ma anche di disfarsi di materiale ormai inutilizzabile evitando in questo modo di spendere soldi per la riparazione.

