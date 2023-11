Il Comune di Cabras ha riconosciuto una nuova colonia felina. Ha accettato la richiesta di una cittadina iscritta all’Enpa, sezione di Oristano.

Sarà lei a gestire il gruppo di gatti presenti in via Dei Mestieri.

Ora le colonie sono in tutto quattro: una si trova in corso Europa, una in piazza Ravenna e una nella borgata marina di Funtana Meiga.

L'obiettivo è solo uno: aiutare chi ogni giorno si prende cura gratuitamente dei tantissimi gatti randagi presenti a Cabras ma anche lungo la costa del Sinis. Grazie a questo riconoscimento da parte dell'amministrazione, infatti, la Asl sterilizzerà gratuitamente i felini. Atto previsto per legge.

Ma non solo: ai gatti verrà applicato anche il microchip. Ciò vuol dire dunque che questi servizi non saranno più a spese dei gattari che comunque dovranno occuparsi degli animali curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

