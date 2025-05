I libri sono stati acquistati quasi un anno fa, ma i rimborsi da parte del Comune ancora non sono arrivati. Il caso viene sollevato dal consigliere di minoranza Antonello Manca che stamattina ha presentato un'interrogazione. "Le domande per il rimborso dei libri scolastici sono state regolarmente presentate nel mese di settembre dell'anno scorso - si legge nel documento - e in numerosi altri comuni della Sardegna i pagamenti relativi ai rimborsi sono stati effettuati già nel mese di febbraio. A Cabras invece no, non risulta ancora erogato alcun rimborso ed entro il mese di luglio dovrà essere presentata la domanda per i rimborsi relativi al nuovo anno scolastico". Manca chiede al sindaco Andrea Abis di conoscere i motivi del ritardo nell'erogazione dei rimborsi per l'acquisto dei libri scolastici relativi all'anno scolastico precedente, se ci sono dei problemi tecnici, amministrativi o di bilancio ma anche quanto ancora i cittadini devono aspettare. “E se sia intenzione dell'amministrazione adottare misure per garantire maggiore efficienza e puntualità nei futuri procedimenti di rimborso”.

