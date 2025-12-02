Incidente sulla statale 131, in territorio di Paulilatino, all’altezza del pozzo di Santa Cristina.

Un furgoncino si è ribaltato, per cause in corso di accertamento, senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco.

Il traffico sta subendo pesanti rallentamenti.

