l’incidente
02 dicembre 2025 alle 10:49
Paulilatino, furgoncino si ribalta sulla 131: traffico rallentatoSul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco
Incidente sulla statale 131, in territorio di Paulilatino, all’altezza del pozzo di Santa Cristina.
Un furgoncino si è ribaltato, per cause in corso di accertamento, senza coinvolgere altri veicoli.
Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco.
Il traffico sta subendo pesanti rallentamenti.
