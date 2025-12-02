Morgongiori, da sabato 6 le attività a tema natalizio della BibliotecaPer informazioni ci si può rivolgere alla biblioteca o al Servizio Socio-Culturale, nei locali del municipio
Al via, a Morgongiori, le attività rivolte ai più piccoli dedicate al periodo natalizio.
Infatti, curati dalla Biblioteca comunale, ci sarà “Il Cantiere del Natale & La Valigia delle Letterine”, laboratori creativi aperti a tutti.
Gli appuntamenti saranno 3, fissati nelle mattinate di sabato 6, 13 e 20, dalle 9.30 alle 13. Nel corso delle mattinate le attività dedicate agli addobbi, alle letture e allo scaffale tematico ricco di testi a tema natalizio.
Non solo, spazi aperti anche nelle giornate di lunedì 15 e 22 dicembre. Le attività saranno nei locali della struttura, mentre per informazioni ci si può rivolgere alla biblioteca o al Servizio Socio-Culturale, nei locali del municipio.