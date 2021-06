Era ferito e non riusciva più a volare. Qualcuno però fortunatamente si è accorto di lui.

Un gabbiano è stato salvato dai barracelli di Cabras. Era nascosto all'ombra tra i rovi nel tratto di costa che va da Is Arutas a Maimoni.

"Ci ha contattato un bagnante e noi siamo subito arrivati sul posto - racconta Fabrizio Lochi, capitano della compagnia -. Una volta arrivati ci siamo resi conto che il gabbiano aveva un'ala ferita. A quel punto abbiamo caricato il povero uccello sul furgone per poi trasportarlo in un ambulatorio veterinario di Oristano”.

Ma non è la prima volta che i barracelli della compagnia di Cabras intervengono per salvare un animale. "Anche alcune settimane fa. Sempre lungo la costa del Sinis siamo intervenuti per salvare un altro gabbiano - va avanti ancora il capitano Fabrizio Lochi -. Aveva però un amo in bocca. Noi siamo sempre presenti anche in queste tristi occasioni”.

© Riproduzione riservata