C’è anche un minorenne fra gli arrestati dai carabinieri e dalla forestale nell’operazione che ha portato al sequestro di 7mila piante di marijuana, coltivate nelle serre fra Terralba e Arcidano.

Gli indagati sono tutti originari del Nuorese: in carcere a Massama sono finiti Alessio Meloni e Alex Dettori di Bortigali; Fabio Lutzu, Francesco Melis e Giovanni Moro di Mamoiada; Giuseppe Gungui di Orgosolo (gli altri nomi al momento non sono stati resi noti). I difensori (Luciano Rubattu, Gianluca Sannio, Tullio Moni, Marco Basolu, Francesco Munduzio) aspettano di conoscere gli atti in vista dell’udienza di convalida.

Secondo gli inquirenti ci si trova davanti a un’organizzazione ben strutturata, un vero sistema imprenditoriale capace di coltivare, produrre e smistare ingenti quantitativi di droga. L’ipotesi è che la droga dovesse poi tornare nel Nuorese per essere destinata al commercio al dettaglio oppure scambiata con altre organizzazioni criminali. Le indagini continuano.

