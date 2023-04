Domani alle 12 sarà il termine ultimo per presentare le liste in occasione delle elezioni comunali di fine maggio. Ma a Cabras c’è chi ha giocato d’anticipo annunciando tutti i nomi dei candidati che scenderanno in campo.

È l’attuale sindaco Andrea Abis. Ancora prima di recarsi in Comune per firmare tutta la documentazione ha deciso di far conoscere la sua squadra.

Il primo cittadino sarà sostenuto da tutti gli assessori attuali: Carlo Trincas, Laura Celletti, Marco Mascia, Alessandra Pinna e Enrico Giordano. Presenti anche gli attuali consiglieri di maggioranza: Carlo Carta, Federica Pinna, Ferdinando Sechi e Paola Deiala. I volti nuovi sono invece Enrica Canu, Anna Paola Chergia, Gianluca Mele, Marina Pau, Francesco Pinna, Federica Piras e Nicola Poddi.

Per Andrea Abis sarà una propaganda elettorale diversa da quella di 5 anni fa: «Questa volta devo anche lavorare - dice - In Comune c’è tanto da fare. Ma farò di tutto per incontrare i cittadini. Io sono fiducioso: vinceremo anche questa volta. Ciò che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Una cosa è certa però: lascio i conti in ordine. Non ci sarà nessuna sorpresa, nessun debito».

Abis poi fa un appello ai cittadini: «È partito solo il trenta per cento dei progetti messi in cantiere. Per due anni il Covid ci ha bloccati. Il settanta prenderà il via invece nel 2023. Ecco perché chiediamo al paese di farci amministrare ancora».

© Riproduzione riservata