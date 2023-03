Cambia la circolazione domani a Cabras in occasione della seconda edizione della competizione ciclistica “Giganti Di Mont’e Prama”, come previsto dall’ordinanza della Polizia locale guidata dalla comandante Berbara Poddi.

L’incontro è previsto alle 8 davanti al museo civico. Si parte invece alle 10 con rientro a Cabras alle 11.30. “È istituito il divieto di transito in via Tharros, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Galileo Galilei e il Centro Polivalente di Cabras, dalle 9 ed esclusivamente durante le fasi di partenza e arrivo della gara ciclistica - fa sapere il Comune di Cabras con una nota - Sarà consentito il transito esclusivamente ai veicoli diretti verso il market Frongia e a quelli in uscita da via Sebastiano Satta. Il traffico veicolare sarà invece deviato: direzione obbligatoria a sinistra verso via Galileo Galilei per i veicoli in transito in via Tharros provenienti dal centro del paese; direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Galileo Galilei; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Sebastiano Satta; direzione obbligatoria diritto verso Canale a Marea per i veicoli in uscita dal market Frongia”.

È prevista anche l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in via Tharros, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Brunelleschi e il Centro Polivalente di Cabras, dalle 8:30 e fino al termine della manifestazione sportiva.

