Disagi a Cabras e a San Vero Milis. La Asl di Oristano ha comunicato che i turni dei due ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot) presenti dei due paesi, previsti per domani, venerdì 18 ottobre, non saranno operativi. Un problema quindi per i cittadini rimasti senza medico di base. Attualmente sono 33 gli Ascot attivi nella provincia di Oristano. Non sempre però i turni vengono garantiti. I cittadini privi del medico di famiglia si recano agli Ascot per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

