Il Centro commerciale naturale ora a Cabras è realtà. Ier pomeriggio si è costituito ufficialmente il direttivo durante un incontro promosso dal Comune molto partecipato che ha visto la presenza di rappresentanti del settore del commercio, artigianato, turismo, dal mondo della ricettività e delle associazioni culturali ed economiche e che ha già cominciato a ragionare sui progetti del presente e del futuro.

«Tanti i traguardi che questa nuova associazione si propone di affrontare - commenta il sindaco di Cabras Andrea Abis - ma, a parer mio, già un grande obiettivo è stato raggiunto: la parte privata ha finalmente trovato un suo spazio di dignità e agibilità operativa che la pone come soggetto attivo, interlocutore privilegiato delle istituzioni pubbliche». La presidente del Centro commerciale naturale di Cabras è Veronica Marras, il suo vice è invece Antonello Deriu. Pierangelo Cau è stato nominato segretario, Pierluigi Mele tesoriere. Fanno parte del gruppo che guiderà il Centro i consiglieri Antonella Ortu, Romualdo Nurra e Letizia Coa. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di sviluppo turistico portate avanti dall’amministrazione Abis ed è pienamente coerente con le strategie regionali e territoriali orientate alla valorizzazione del tessuto economico locale e al rafforzamento della rete di imprese attive nei settori del commercio, dell’artigianato e dei servizi.

