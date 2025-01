Ci sono giorni che i blackout sono continui, per i cittadini un incubo senza fine da troppo tempo. Ma Enel promette un intervento importante. Gli amministratori comunali di Cabras hanno incontrato i dirigenti dell’azienda per analizzare i vari disservizi di dicembre scorso prevalentemente causati da anomalie su una linea di media tensione, ma anche per fare il punto di ciò che è stato già fatto e sul piano di sviluppo dei progetti futuri nel territorio comunale.

E-Distribuzione ha fatto sapere che nel periodo 2022-2024 ci sono stati investimenti pari a 50 milioni di euro, di cui oltre 2,5 milioni per Cabras, destinati in gran parte allo sviluppo, al rinnovo e alla digitalizzazione del sistema elettrico. C’è stato il rinnovo delle cabine elettriche e l’installazione di nuovi sistemi di telecontrollo e automazione della rete di media e di bassa tensione. Sono stati rimossi poi circa 200 sostegni di linea area, sostituiti da 15 chilometri di nuove linee interrate nelle vie del centro abitato di Cabras.

L’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Godarno e l’assessore al decoro Urbano Carlo Carta: «Questo genere di interventi ha l’obiettivo di migliorare la stabilità della rete elettrica che negli anni deve far fronte ad una richiesta crescente di potenza da parte dell’utenza. Allo stesso tempo, l’eliminazione delle antiestetiche linee aeree e dei pali di sostegno, spesso di ostacolo ai pedoni e alla sosta degli autoveicoli, costituisce un miglioramento della qualità dei servizi e del paesaggio sia per i residenti che per i turisti».

L’azienda elettrica ha parlato poi dell’attivazione di un nuovo Centro Satellite, strategico hub di smistamento dell’energia elettrica in media tensione, che consentirà la realizzazione di un nuovo alimentatore di media tensione dedicato a Cabras. Inoltre, nell’area del Sinis, è stato autorizzato un progetto per la realizzazione di una nuova cabina secondaria nella borgata di San Giovanni, che permetterà la demolizione di un ultimo tratto di linea aerea presente nell’area.

