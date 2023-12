Il Comune di Cabras ha pubblicato la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, dopo un lungo lavoro da parte degli uffici comunali per la verifica dei requisiti posseduti dai cittadini che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando, in tutto 87. L’amministrazione aveva avviato il procedimento per una nuova graduatoria a distanza di undici anni dalla realizzazione dell’ultimo elenco.

«Un passo avanti dovuto e indispensabile - ha commentato il sindaco di Cabras Andrea Abis - in quanto era urgente che l’elenco degli aventi diritto venisse aggiornato ad oggi, in dipendenza di un quadro decisamente mutato rispetto a dieci anni fa e che rappresenta in modo trasparente la base giuridica corretta per le nuove assegnazioni».

Un atto molto atteso da tutti coloro che da tempo sperano di poter accedere ad un alloggio pubblico. Di recente è stata pubblicata la graduatoria provvisoria e la scorsa settimana si sono svolti i sorteggi tra i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio.

«Abbiamo raggiunto un primo risultato significativo perché la graduatoria è fonte di giustizia sociale ma la situazione resta allarmante e a Cabras è in corso una importante emergenza abitativa. Oggi chi cerca una casa in affitto a Cabras, e stiamo parlando di decine e decine di nuclei, si trova a competere senza reali possibilità con il mercato delle locazioni turistiche con prezzi incompatibili con le risorse finanziarie delle famiglie residenti, specialmente quelle monoreddito. Occorre più che mai una politica regionale improntata verso una risoluzione del problema, che si indirizzi verso un incremento importante del numero degli alloggi pubblici», ha affermato invece l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti.

