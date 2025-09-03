Nuove disinfestazioni contro le zanzare per contrastare la diffusione della febbre del Nilo nell'Oristanese. Vista l'emergenza sanitaria in atto la Provincia ha programmato due interventi adulticidi nel villaggio di San Salvatore di Sinis, in via Tharros e in piazza Stagno a Cabras ma anche e al Rimedio, viste le imminenti feste che richiameranno nei piccoli centri numerosi fedeli, e cioè la Corsa degli Scalzi e le celebrazioni per la Madonna del Rimedio.

La disinfestazione verrà eseguita nelle nottate di giovedì e venerdì prossimi. Gli interventi sono stati annunciati nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Oristano Salvatore Angieri. Nell'occasione è stato poi fatto il punto sulle attività di prevenzione e contrasto all'epidemia. È stato in proposito ricordato che non esistono terapie né vaccini specifici e, pertanto, è necessaria una costante azione preventiva accompagnata dall'adozione di repellenti individuali di protezione. La Provincia, che ha già provveduto alla mappatura del territorio, sta procedendo a mirati trattamenti larvicidi, affiancati da interventi adulticidi nelle aree interessate da contagio o in occasione di particolari eventi.

È stata anche sottolineata l'importanza di una capillare campagna d'informazione rivolta ai cittadini, per sensibilizzarli al rispetto delle regole utili a prevenire la proliferazione delle larve, evitando i ristagni d'acqua e ricorrendo, ove necessario, all'uso di larvicidi. A tal fine, i Comuni provvederanno a diffondere un volantino contenente utili consigli di prevenzione.

Nel corso della riunione è stata infine esaminata la situazione relativa alla dermatite nodulare bovina. Il rappresentante del Dipartimento di Prevenzione ha informato che la campagna di vaccinazione dei capi bovini ha raggiunto l'80% e che la situazione risulta sotto controllo, con risultati molto positivi della profilassi in corso. È stata altresì evidenziata la piena commerciabilità dei capi già vaccinati.

