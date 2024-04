Non si placa l'emergenza sanitaria. La direzione generale della Asl 5 di Oristano ha fatto sapere infatti che domani martedì 9 aprile risulterà scoperto il turno della Guardia medica di Cabras dalle 20 alle 8 di mercoledì 10 aprile. Ma anche che in caso di necessità i cittadini possono rivolgersi ai punti di continuità assistenziale vicini.

A Cabras non è la prima volta che succede. I cittadini diverse volte non hanno potuto contare sulla presenza della Guardia medica nell'ambulatorio di via Tharros.

Lo stesso giorno non saranno aperte però nemmeno le porte della Guardia medica di Oristano, in via Carducci. Nell’elenco dei turni di aprile che la stessa Asl ha pubblicato sul sito pochi giorni fa si legge infatti che il servizio martedì nove aprile non sarà attivo. Meglio quindi non stare male.

