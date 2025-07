Il Castello Malaspina a apre le sue porte domenica 27 luglio al primo di tre appuntamenti enogastronomici che promettono di coniugare sapori autentici e valorizzazione culturale. L'iniziativa, nata dal sogno nel cassetto di alcuni appassionati, mira a restituire centralità a uno dei simboli storici della città, trasformandolo in palcoscenico d'eccellenza per il patrimonio gastronomico locale.

"Vogliamo offrire al pubblico un'occasione di aggregazione, conoscenza e intrattenimento in un contesto unico - spiega Antonio Caria, presidente dell'Associazione Carma - valorizzando il Castello non solo come bene monumentale, ma anche come spazio vivo, capace di raccontare la nostra identità". Caria ringrazia anche l'amministrazione comunale per il sostegno: "Il progetto - evidenzia- è│ stato accolto con entusiasmo dal sindaco Alfonso Marras, che ha creduto nella possibilità di creare una rete virtuosa tra operatori del territorio e di promuovere l'immagine del Castello ben oltre i confini cittadini".

Ad accogliere i visitatori ci saranno guide abilitate che condurranno alla scoperta del castello e della Chiesa di Nostra Signora di Regnos Altos. Nei punti buffet, chef, pizzaioli, pasticceri e gelatai proporranno piatti e dolci tipici, accompagnati da vini locali e regionali. Non mancheranno laboratori artigiani tra filigrana, nasse e pittura su ciottoli, con l'accompagnamento del Coro di Bosa.

