Il Comune di Cabras chiede aiuto per organizzare un evento sportivo dedicato alla boxe in calendario per il prossimo 13 settembre, in occasione di una più ampia manifestazione di festa dello sport, con la presentazione delle società sportive locali in piazza Stagno. A disposizione per chi vincerà il bando pubblicato poco giorni fa ci sono 5 mila euro: servono per il supporto alla realizzazione e al coordinamento dell'evento.

Possono partecipare le associazioni sportive dilettantistiche, le fondazioni, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali. L'attività, preventivamente concordata con l'amministrazione comunale di Cabras, prevede l'organizzazione di un torneo di boxe, di valenza almeno interregionale, con almeno un incontro di livello professionistico.

L'evento, come dice il regolamento, dovrà coinvolgere atleti residenti o nati nel territorio comunale. È previsto l'allestimento del ring, il compenso per gli arbitri ei medici di gara, le spese di consulenza contabile, di pubblicità e tutte quelle connesse all'organizzazione e realizzazione dell'evento.

