Indagini in corso per l’incendio di un’auto in Pratza de i’ballus a Cabras.

Secondo i primi riscontri le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto una Opel Corsa parcheggiata in una piazzola di sosta di fronte all'ingresso di una casa.

L’allarme è scattato nel cuore della notte, nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco l’utilitaria è andata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ora si attende l’esito degli accertamenti per stabilire l’origine del rogo. Non si esclude l’atto doloso.

