È attivo solo l’albo pretorio e qualche altro servizio. Il resto è tutto bloccato. Un problema non indifferente sia per i cittadini ma anche per gli amministratori che da giorni non riescono a comunicare con i cittadini.

Salvo con l’utilizzo del tradizionale mezzo telefonico. Il sito istituzionale del Comune di Cabras non è attivo. Chi si collega si accorge che sul monitor appare la scritta “Il sito è in fase di manutenzione. Tornare presto on line con tutti i contenuti e i servizi per i cittadini”.

Spiega cosa è accaduto il primo cittadino Andrea Abis: "Da 15 giorni abbiamo questo grave handicap. Il server della società di Cremona che gestisce i dati del sito ma anche delle mail ordinarie di tutto il Comune, comprese quelle degli amministratori è stato attaccato da un hacker. Ci hanno comunicato che la ditta incaricata ha sta lavorando al recupero dei dati. Non ci voleva. Anche perchè non riusciamo a comunicare con la popolazione”. Solo ieri il Comune è riuscito a farsi attivare almeno l’albo pretorio e qualche altro servizio. “Ma poca roba - dice ancora il sindaco Abis -. I cittadini devono avere pazienza. Le mail che sono state inviate agli uffici comunali come anche a quelli dell’Area marina protetta del Sinis o agli amministratori comunali non sono mai arrivate e molto probabilmente andranno perse”.

© Riproduzione riservata