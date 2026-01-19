Si tratta di un thriller denso e stratificato, in cui giallo e noir psicologico si fondono in una tensione narrativa costante. Ma non solo: è ambientato in Sardegna, in particolare lungo la Penisola del Sinis, che pare aspra e sospesa tra paesaggi silenti e inquietanti, lo scenario ideale per una storia cupa e meticolosamente orchestrata capace di trasformare l’indagine in un viaggio nelle zone più oscure dell’animo umano.

L’assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di Cabras propongono la presentazione della nuova opera di Piergiorgio Pulixi - Il nido del corvo - considerato uno dei maggiori esponenti del noir a livello europeo, i cui libri indugiano a lungo ai vertici delle classifiche di vendita. Il libro sarà presentato mercoledì 21 gennaio alle 18 presso il Centro Polivalente di Cabras e sarà accompagnato dal coordinamento della professoressa Sabrina Sanna, insegnante presso del Liceo Classico De Castro. Il nuovo e atteso romanzo di Piergiorgio Pulixi, pubblicato da Feltrinelli il 13 gennaio scorso, è inserito nella collana Narratori noir; amplia l’universo narrativo dello scrittore e introduce una nuova coppia di investigatori destinata a lasciare il segno.

"Il nido del corvo si candida a essere uno dei titoli noir più interessanti del 2026 - si legge in una nota della biblioteca di Cabras - non solo per la solidità dell’impianto narrativo, ma anche per la maturità di una scrittura che continua ad arricchirsi di profondità psicologica" La storia prende avvio da un evento agghiacciante: sei mesi dopo la scomparsa di Angela Floris, il suo telefono cellulare si riaccende in una zona isolata della Penisola del Sinis. Gli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi si trovano davanti a un macabro indizio — una mano femminile perfettamente conservata — che apre le porte a un’indagine disturbante e profondamente simbolica.

