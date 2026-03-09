Quasi 100 persone identificate, 57 veicoli controllati, tre sanzioni e due esercizi commerciali ispezionati. Sono i numeri dei controlli straordinari pianificati da carabinieri, polizia e guardia di finanza dopo le decisioni prese nel corso Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Salvatore Angieri il 3 febbraio scorso convocato per frenare il fenomeno dei furti di armi nelle case della Marmilla.

La maxi operazione ha visto coinvolti 20 poliziotti, 8 carabinieri e due militari delle Fiamme gialle.

«Un chiaro segnale della forte presenza dello Stato su tutto il territorio, con un significativo effetto di deterrenza rispetto alla commissione di reati», ha commentato il Prefetto, «L'operazione rafforza l'attività di controllo svolta ordinariamente dalle singole Forze di Polizia per prevenire e contrastare con determinazione fenomeni di degrado urbano e microcriminalità».

