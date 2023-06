La Giunta? A Cabras è ancora un miraggio. Dopo 15 giorni dal risultato delle elezioni comunali il sindaco lagunare Andrea Abis non ha comunicato i nomi degli assessori. E ammette le difficoltà nel formare il gruppo: «Ci sono tante aspettative, in tanti, visti anche i voti ricevuti durante le scorse elezioni, vogliono l’assessorato. Tutti sono ambiziosi, inutile negarlo. Ci sono interlocuzioni da giorni con tutti i componenti del gruppo sia sulle materie da trattare sia sulla loro disponibilità. Sto facendo tante valutazioni, incastri. Devo mettere in piedi un gruppo coeso. Non voglio perdere pezzi strada facendo. Amministrare Cabras non è semplice».

Abis dice che tra lui e i gli eletti non c’è nessuno scontro: «Parliamo, ragioniamo, nessun attrito». I primi cinque più votati sono stati Carlo Trincas, Alessandra Pinna, Carlo Carta, Laura Celletti e Nando Sechi. Così facendo però rimarrebbe fuori dalla Giunta l’assessore uscente all’Ambiente Marco Mascia e sempre l’assessore uscente all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Enrico Giordano.

Cinque anni fa il sindaco di Cabras Abis era stato decisamente più veloce. Le elezioni si erano tenute il 10 giugno, aveva firmato le deleghe otto giorni dopo. Intanto per il 15 giugno è stato convocato il primo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative. Appuntamento al centro polivalente di via Tharros alle 19. All’ordine del giorno anche la nomina della Giunta. «Cercherò però di comunicare i nomi prima dell’assemblea», dice intanto il sindaco Abis. Chissà.

