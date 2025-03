Premi chi raccoglie i rifiuti abbandonati dai maleducati. Cosa? Un abbonamento per la sosta lungo il litorale del Sinis. Un modo per incentivare la partecipazione alle quattro giornate di pulizia del litorale. È una delle novità delle Giornate Ecologiche del organizzate dal Comune di Cabras e dall’Area marina protetta su proposta dell’assessorato all’Ambiente.

“Le giornate ecologiche rappresentano un momento importante per riflettere sulla nostra responsabilità civile verso il territorio che abitiamo - afferma il sindaco Andrea Abis - La tutela del paesaggio rappresenta uno degli obiettivi fondanti della nostra azione politica, è indispensabile che questo valore venga trasmesso ai cittadini, in particolare alle nuove generazioni”.

La seconda novità dell’edizione 2025 riguarda gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Cabras che parteciperanno alla giornata ecologica prevista nella spiaggia di Is Arutas. Assieme agli operatori dell’Area marina verrà affrontato il tema dei furti di sabbia, con il rilascio di quella recuperata durante la scorsa stagione in collaborazione con il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. I ragazzi e le ragazze, per l’occasione, verranno insigniti del titolo di Sinis Sentinels e verrà affidato loro il compito di sensibilizzare parenti e amici verso le buone regole di comportamento del bagnante. La giornata verrà realizzata al termine del campo primaverile delle Sentinelle del Sinis, organizzato da Legambiente e Amp. “Crediamo che i ragazzi possano trarre grande ispirazione dal coinvolgimento alle giornate ecologiche, perché il modo migliore per fare proprio il concetto di tutela ambientale consiste nell’impegnarsi in prima persona - spiega l’assessore all’Ambiente Carlo Carta - Abbiamo visto il loro entusiasmo tempo fa, quando avevano assistito alla liberazione delle tartarughe Caretta caretta nella spiaggia di San Giovanni, oggi intendiamo renderli protagonisti e responsabili durante il rilascio dei chicchi di quarzo che tornano nel loro ambiente naturale. Essere informati e conoscere al meglio il proprio territorio è il primo passo per lo sviluppo di un forte senso civico, i bambini possono essere i principali divulgatori di questo messaggio educativo”.

Le giornate ecologiche del Sinis 2025 inizieranno domenica 30 marzo in località Mare Morto; seguirà l’appuntamento a Mari Ermi, previsto per sabato 12 aprile e a Is Arutas sabato 3 maggio. L’iniziativa si concluderà domenica 18 maggio a Maimoni. Durante la stagione estiva potrà essere inserita in calendario un’ulteriore data per un’intera giornata di raccolta presso l’Isola di Mal di Ventre, compatibilmente con le condizioni meteo marine. Tutte le giornate inizieranno alle ore 8.30: la prima mezz’ora di ogni giornata sarà dedicata a una breve spiegazione da parte degli operatori dell’Area Marina Protetta sul tipo di materiale che dovrà essere raccolto. Il gruppo verrà suddiviso in sottogruppi e ogni partecipante riceverà i guanti e i sacchi per la raccolta. L’estrazione dei vincitori dei premi in palio si svolgerà domenica 18 maggio, al termine dell’ultima giornata ecologica.

