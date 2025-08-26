A Cabras servono i preparativi per il "Festival della bottarga" che si terrà il 20 e 21 settembre, una festa dove non solo si potrà gustare il prodotto tipico del paese ma sarà possibile anche acquistare tante prelibatezze del territorio. Il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla Fiera Mercato che verrà allestita all'interno dell'evento. Le istanze dovranno essere presentate entro le 12 del 3 settembre, utilizzando la modulistica predisposta nel sito istituzionale dell'Ente. Possono partecipare gli operatori del commercio su area pubblica, artigiani, produttori, comitati e associazioni locali. Ai fini della partecipazione alla fiera mercato, che si terranno nelle aree limitrofe all'evento principale, alle attività richiedenti saranno applicati, per ogni categoria, vari criteri di ammissione tra cui gli anni di partecipazione a precedenti edizioni, la data di iscrizione camerale e quella di avvio dell'attività. I posteggi e gli spazi saranno assegnati tenendo conto del Piano della sicurezza e della gestione delle emergenze che sarà disposto per la manifestazione. Ogni assegnatario dovrà avere a disposizione nel proprio stand una lampada di emergenza funzionante e un estintore.

