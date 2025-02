L’obiettivo è quello di ripristinare i legami fondamentali all’interno di una comunità che ha il dovere di essere educante e in alcuni casi curante. Parte una nuova fase del progetto “Connessioni. La forza della Comunità”, avviato lo scorso anno su proposta dell’assessorato alle Politiche sociali e dedicato al mondo giovanile e adolescenziale. A partire da mercoledì 26 febbraio, la cittadina lagunare ospiterà Indipendente-Mente. Crea il tuo futuro, scegli la Libertà!, una serie di cinque incontri che affronteranno il tema cruciale del contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti.

Il primo appuntamento, in programma alle 15.30 nei locali del Centro polivalente di via Tharros, sarà pubblico e aperto alle famiglie e al personale scolastico. Sarà l’occasione per approfondire tematiche relative alla prevenzione delle dipendenze, creando un momento di riflessione condivisa.

Gli altri quattro appuntamenti si terranno a scuola e saranno dedicati esclusivamente agli alunni delle medie di Cabras, avranno un focus specifico sul coinvolgimento dei giovani in attività formative per contrastare l’uso di droghe.

Il progetto, finanziato dalla Prefettura e realizzato in collaborazione con la Asl Oristano, prevede attività di sensibilizzazione condotte da educatori specializzati, che guideranno i giovani in un percorso di consapevolezza e riflessione.

L’obiettivo è far comprendere ai giovani i rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti e far loro acquisire gli strumenti per fare scelte autonome e consapevoli.

© Riproduzione riservata