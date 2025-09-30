Nell'ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche a Cabras, giovedì 2 ottobre i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condotte realizzate nelle vie Enrico Fermi e Kennedy alla rete idrica esistente. Per l'esecuzione dell'intervento, dalle 8.30 fino alle 13, verrà interrotta l'alimentazione idrica in via Kennedy, via Giovanni XXIII, via De Castro e via Colombo.

Sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell'intervento.

I lavori rientrano nell'appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Comune di Cabras è tra i centri ai quali è riservata un'importante parte di questo investimento con la sostituzione integrale di 5 chilometri e mezzo di condotte.

Sono interessato le vie Fermi, Kolbe, Matteotti, De Gasperi, Giovanni XXIII, Colombo, Tirso, Logudoro, Coghinas, Guicciardini, Machiavelli, Lanusei, Marini, Tuveri, Cairoli, Torino, Cavour, Angioy, Olbia, Da Vinci, piazza Don Sturzo, la strada provinciale 1 e la località Benedeide.

© Riproduzione riservata