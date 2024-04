La Regione ha accettato la richiesta del Comune, ora è possibile procedere con l’esproprio da parte dell’ente. Nell’area di Corrighias, tra Is Arutas e Maimoni, l’invasione dei camper ha le ore contate.

Il Comune di Cabras diverse settimane fa aveva avviato la predisposizione della “Variante al Piano Urbanistico Comunale”, con l’obiettivo di rendere di pubblica utilità l’area retrodunale, sul litorale del Sinis, da sempre presa d’assalto dai camperisti in quanto spazio privato. Da poco è arrivato il via libera dalla Regione e il Comune ha subito pubblicato l’avviso di avvio della procedura espropriativa delle aree interessate dai lavori urgenti di recupero e riqualificazione ambientale. I proprietari, come previsto per legge, possono presentare in forma scritta eventuali osservazioni. Come fanno sapere dal Comune, in caso di ritardo o di mancato invio si procederà senza tener conto delle eventuali osservazioni.

L’obiettivo è quello di tutelare la zona, che al momento si trova in condizioni di degrado e incuria, provvedendo di conseguenza a garantire l’ordine in particolare nel periodo estivo, quando si presenta un importante incremento del traffico durante la stagione balneare.

