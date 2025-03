Un minuto di silenzio per onorare i dottori Lido Pinna, Antonello Gallus, Gisella Masala e tutti coloro che hanno offerto un lavoro serio e proficuo per tutta la cittadinanza. È la proposta del consigliere di minoranza del Comune di Cabras, Antonello Manca, in vista della prossima seduta del Consiglio comunale, in programma per domani mercoledì 19 marzo.

«Vorrei ricordare i dottori Pinna, Gallus e Masala recentemente scomparsi, che hanno operato nel Comune di Cabras e nell'ospedale San Martino di Oristano per il bene di questa cittadinanza» - ha commentato Manca. Il consigliere riferisce che il minuto di silenzio vuole rendere omaggio a tutti i professionisti che hanno operato per il bene della comunità. «Per la testimonianza e per l'esempio, per le virtù civiche sociali tali da offrire competenza sotto tutti gli aspetti morali civili e sociali», ha concluso Antonello Manca.

Il radiologo Antonello Gallus, morto a causa di un malore nell'ottobre dello scorso scorso, era il responsabile della Radiologia territoriale all'ospedale San Martino, medico di riferimento della sanità oristanese anche nel campo della ricerca e della prevenzione dei tumori. Il cuore di Gisella Masala, medico dentista, si è fermato invece martedì scorso, l'11 marzo: è stata una figura di primo piano nelle lotte che il territorio oristanese ha portato avanti per rivendicare i diritti della sanità.

Lido Pinna, venuto a mancare ieri, era medico radiologo, per anni in servizio al San Martino di Oristano. Ma è stato anche primario negli ospedali di Sorgono e infine di Ghilarza-Bosa.

