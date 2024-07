Rischiavano di finire in un canile, tra le sbarre e senza coccole. La storia di undici cuccioli senza padrone invece ha un lieto fine. Arriva da Cabras, o meglio, dal mare del Sinis. La loro mamma li aveva partoriti all'ombra di un albero, tra la macchia mediterranea, nella zona di Mari Ermi.

Fortunatamente i cuccioli sono stati notati gli agenti della Polizia locale che subito si sono occupati di loro, con l'importante collaborazione di due associazioni di protezione animale, la Lida sezione Versilia e l’pipa Oristano.

«Sei pelosetti sono partiti per Viareggio, dove sono stati accolti in un rifugio in attesa di conoscere i nuovi padroni - fanno sapere dal Comune di Cabras - Gli altri sono rimasti in Sardegna, con la loro mamma, e tutti sono al sicuro».

Tutto questo è potuto accadere grazie alla progetto www.baibau.it promosso tempo fa dall’amministrazione comunale. Un sito internet all’interno del quale gli interessati possono conoscere virtualmente gli ospiti presenti nel canile di Silì convenzionato con il Comune di Cabras e decidere di adottarne uno.

