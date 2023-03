Non solo matematica, storia e italiano. Nelle aule delle scuole di Cabras si impara anche a mangiare bene, a capire ad esempio quali sono i cibi che fanno male, perché e come condurre una vita sana. Va avanti il progetto di educazione alimentare e di contrasto al fenomeno dell’obesità ideato dal Comune lagunare in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cabras e Riola Sardo. A portarlo avanti è l’assessore alla Cultura e allo Sport Carlo Trincas, di professione nutrizionista.

«I nostri bambini e ragazzi si stanno mostrando fortemente interessati e sensibili all’argomento - commenta Trincas - L’obiettivo è dare loro gli strumenti per comprendere e gestire la propria alimentazione, senza imporre divieti, ma assumendo una consapevolezza che permetta loro di adottare scelte alimentari salutari e sani stili di vita. L’obesità è una malattia che causa una spesa sanitaria annuale di 22,8 miliardi di euro all’anno. Una cifra enorme spesa per una malattia prevenibile, e che toglie risorse per la cura di malattie non prevedibili. Affrontare questo problema è un dovere etico».

© Riproduzione riservata