A partire da domani 4 giugno cambia la viabilità nella borgata di San Giovanni di Sinis. Come si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco di Cabras Andrea Abis, verrà allestito il cantiere per procedere con il crollo controllato delle falesie pericolose.

Da oggi a partire dalle 8 e fino al prossimo 14 giugno, è vietato il divieto di transito e sosta, pedonale e veicolare, nell’area franosa conosciuta come “Spiaggione” come evidenziato dalla segnaletica.

È ammessa la circolazione solo dei veicoli dei soli residenti e proprietari delle abitazioni prospicienti l’area di cantiere, nel fine settimana (sabato e domenica) e nei giorni lavorativi fuori dall’orario di esecuzione dei lavori, compreso tra le 8 e le 19 di ogni giornata. Sul posto arriveranno degli esperti per far crollare quei massi che rischiano di cadere in spiaggia da un momento all’altro.

Intervento che la Soprintendenza aveva bocciato. Intanto anche ieri, nonostante i cartelli di divieto, in tanti hanno transitato dove non era concesso, sia in spiaggia ma anche nelle scalinate in legno.

