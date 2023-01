Buone notizie per chi attende da tempo una casa popolare. Con l’inizio del nuovo anno, infatti, va avanti la procedura per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’amministrazione di Cabras oggi ha pubblicato la graduatoria provvisoria. «Si tratta di un’operazione molto attesa dai cittadini - ha detto il sindaco Andrea Abis -. La nuova graduatoria per gli alloggi popolari era ormai necessaria dato che l’elenco precedente, a distanza di dodici anni, non rispondeva più alle reali condizioni della popolazione. Grazie all’impulso dell’attività degli uffici nell’anno appena trascorso si fa un importante passo avanti nel campo del diritto all’ottenimento di un alloggio di edilizia pubblica».

Le domande presentate sono state ottantasette. Quelle ammesse sono settantaquattro, tre istanze con riserva e dieci sono state escluse per mancata presentazione documentale o per la perdita del requisito. Potevano presentare domanda sia i nuovi interessati sia coloro che usufruiscono già del servizio, i quali obbligatoriamente ogni quattro anni sono comunque tenuti all’aggiornamento della documentazione per la verifica dei requisiti richiesti, il più rilevante dei quali è il limite di reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico percepito nell’anno 2020. «La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi pubblici risale al 2010 – sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti -. Il tessuto sociale, in conseguenza del mercato turistico immobiliare e a causa degli avvenimenti storici degli ultimi due anni, è decisamente cambiato rispetto al passato e la graduatoria oggi attesta che a Cabras è attualmente in corso una vera emergenza abitativa per i residenti. Le domande pervenute sono numerose e l’obiettivo è quello di poter procedere secondo un criterio che dia vero sostegno alle famiglie in stato di disagio economico».

© Riproduzione riservata