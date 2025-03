Sono esattamente tre i bandi pubblicati dall'amministrazione comunale e rivolti ad associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l’affidamento in gestione di altrettanti complessi sportivi , grazie ad un impegno formale che gli stessi soggetti assumeranno per la realizzazione di interventi di riqualificazione e ammodernamento delle stesse strutture.

Si tratta degli impianti sportivi "Campo Sant'Eligio”, " Campu ‘e mare” in località " S' Istagnone", e la struttura sportiva polivalente dei campi da tennis ubicati in via Cristoforo Colombo. Nelle delibere di Giunta, l'esecutivo specifica come l'utilizzo dell’ impiantistica è “tesa a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile per tutti”. Le strutture saranno dunque assegnate successivamente con una gestione gratuita una volta conclusi gli interventi di riqualificazione, alle società sportive attuatrici del progetto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore delle opere realizzate è comunque non inferiore a 5 anni.

Le domande su apposito modello, secondo le modalità previste dal bando e pubblicato nel sito istituzionale, devono essere trasmesse entro il prossimo 14 aprile.

Ora bisogna attendere la data di scadenza per comprendere, quante società avranno l’interesse di fornire delle garanzie finanziarie tali da consentire poi il conseguente affidamento delle strutture stesse.

