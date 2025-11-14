Si preannuncia una seduta particolarmente accesa quella convocata dal presidente Vincenzo Pinna per martedì 18 novembre alle ore 14.30. Le tensioni registrate alla vigilia, soprattutto sui temi dell’istruzione e della situazione finanziaria del Comune, lasciano presagire un confronto serrato tra maggioranza e opposizione.

Tra i punti principali spicca la proposta di istituzione di un polo unico scolastico, già approvata con la contestata delibera di Giunta, Il Consiglio dovrà decidere se confermare l’atto dell’esecutivo o ritirarlo come hanno deliberato in maniera congiunta sette Consigli comunali riuniti a Scano di Montiferro. Il sindaco Alfonso Marras, nei giorni scorsi, ha però ribadito che “non verrà ritirata”, posizione che ha ulteriormente alimentato il dibattito politico.

Altro tema di rilievo riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Non meno importante la discussione sullo scioglimento consensuale della convenzione per il servizio di segreteria comunale tra Bosa, Samugheo e Tadasuni.

La seduta prevede anche lo spazio dedicato a interrogazioni e interpellanze, oltre a due nomine di rilievo: quella del capitano della Compagnia Barracellare e l’elezione del vicepresidente del Consiglio che dovrebbe spettare alla minoranza.

