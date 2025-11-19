Prosegue lo scontro politico sulla gestione dei parcheggi a pagamento. Dopo l'annullamento in autotutela da parte del dirigente della Polizia locale sull'assegnazione del servizio, motivato da presunti vizi procedurali, è arrivata la replica dell'assessore al traffico Marco Naitana, che ha risposto con fermezza alle critiche della minoranza.

«Strumentalizzando questo provvedimento assunto in autonomia dal dirigente – evidenzia Naitana - i consiglieri Campus e Masala continuano a mischiare ciò che appartiene al dibattito politico con quanto riguarda la gestione amministrativa».

L'assessore ha chiarito come la revoca della gara, che aveva visto aggiudicataria la società Ecoparking, è un atto puramente gestionale del responsabile d'area, sul quale la politica non può e non deve intervenire. «In ogni caso – aggiunge – la Giunta sta compiendo le opportune valutazioni».

Naitana ha poi rimarcato la distinzione tra indirizzo politico e gestione tecnica: «Il ruolo politico è sacrosanto: contestare le scelte della maggioranza, proporre alternative e persino criticare duramente l'azione dell'amministrazione fa parte delle regole del gioco. Ma altra cosa è mettere in discussione, per calcolo politico, ciò che è affidato ai tecnici e agli uffici, che devono operare indipendentemente dagli schieramenti». E sulle dimissioni l'assessore osserva come «il consigliere Campus le ha già chieste a tutta la Giunta, farebbe meglio valutare le sue».

