La seconda edizione della “Giornata della salute e della prevenzione” arriva nuovamente in città domani sabato 12 aprile , promossa dal Rotary Club Bosa, in collaborazione con il Comitato locale della Coce Rossa, l’Avis e il patrocinio del Comune. Anche grazie al contributo delle farmacie e di alcuni professionisti sanitari sarà possibile usufruire gratuitamente di diversi esami. Tra di questi il test del sangue, del cuore e dell’udito, di una consulenza ginecologica, oppure ortopedica e dei test sulla vista.

“La manifestazione che ha carattere informativo e preventivo sul tema della salute– spiega la presidente del Rotary club Daniela Brundu - prevede visite e test clinici gratuiti presso gli stand, forniti e allestiti in piazza IV Novembre. Questi stand saranno affiancati da un’autoemoteca dell’Avis, per realizzare un’altra giornata dedicata alla raccolta sangue.

Donando il sangue – aggiunge la presidente- si potrà contribuire con un gesto di altruismo, all’annoso problema che affligge la Sardegna, quello dei pazienti affetti da beta-talassemia, per quali tale raccolta è estremamente necessaria in quanto, questa patologia impone loro continue trasfusioni per poter vivere”.

