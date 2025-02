Nonostante il carnevale in città abbia il potere di bloccare molte attività, non si fermano invece i lavori del Consiglio comunale che si riunisce nuovamente per la terza volta nell’arco di una settimana. L’assemblea civica è convocata lunedì 24 febbraio alle 11.30 per la discussione di importanti punti all'ordine del giorno, primo fra tutti il bilancio di previsione 2025-2027, che consentirà di programmare la spendita delle risorse non più in dodicesimi.

Tra gli altri argomenti, è prevista anche la surroga del consigliere comunale Giuseppe Ibba con il primo dei non eletti Angelo Masala della lista civica “Bosa, noi ci siamo”.

Particolarmente attesa la presentazione delle linee programmatiche di mandato 2024-2029 da parte del sindaco Alfonso Marras e l'approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2025-2027.

Tutti argomenti, insieme al bilancio, che rappresentano i primi veri atti politici dell’amministrazione da poco in carica. Proprio per questo, la discussione fra i gruppi presenti in Consiglio non sarà priva di interesse. Prevista infine anche l'approvazione del prospetto per le aliquote Imu del 2025.

